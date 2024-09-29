Hristodoulidis: Ekim Ayı içinde Tatar ile görüşme olasılığı var

Rum Lider Nikos Hristodulidis, New York’tan ayrılmadan önce Rum Devlet Haber Ajansı’na demeç verdi

Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde de söylediği gibi, müzakerelerin yeniden başlamasının yalnızca Türk tarafına bağlı olduğunu savundu Hristodulidis, “Hem Genel Sekreter hem de Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi tam olarak bizimle aynı görüştedir.

Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği çerçeve dışında müzakerelere devam edilmesi ve Kıbrıs sorununun çözülmesi söz konusu değil" iddiasında bulundu. Ayrıca, "Şu anda, Genel Sekreter'in Ekim ayında gerçekleşmesini umduğumuz olası bir toplantı çağrısına Türk tarafının vereceği yanıt konusunda Birleşmiş Milletler aracılığıyla bilgi almayı bekliyoruz" diye ekledi.