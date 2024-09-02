Hristodoulidis: Netflix’teki diziyi izledim, Kıbrıs’ta çözüm için çok önemli mesajlar veriyor

Rum Lider Nikos Hristodoulidis, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında, BM Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Tatar ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Hristodulidis, bir ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Guterres ve Tatar ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, BM tarafından kendisine sunulan 2-3 tarih seçeneğinin tamamına olumlu yanıt verdiğini ve konuyla ilgili daha fazla bilgi beklediğini söyledi.

Netflix'te yayımlanan "Famagusta" dizisinin kuzeyde yarattığı tepkiler ve Tatar'ın sözleri hakkındaki bir soruya ise Hristodoulidis, söz konusu kişilerin diziyi muhtemelen izlemediğini belirterek, dizinin 1974 sözde Türk işgalinin gerçeklerini ve Kıbrıs sorununun çözümüne duyulan ihtiyacın altını çizdiğini ve izleyen herkese önemli mesajlar verdiğini iddia etti.

Rum Lider, "Diziyi ben de izledim. Hem Kıbrıs sorununun çözümü hem de Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkiler konusunda çok önemli mesajlar veriyor" dedi.