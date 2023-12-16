Hristodoulidis’ten yeni Erdoğan açıklaması...

Hristodoulidis, BM Genel Sekreteri'nden göreve başlayacak özel temsilcinin mümkün olduğu kadar Kıbrıs'ta kalmasını, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Brüksel'i ziyaret etmesini istediğini açıkladı. Hristodulidis, siyasi irade olması halinde anlamlı müzakerelere yeniden başlama hedefine ulaşabileceğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dubai'de yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine Rum Lider, diyaloglarını kamuoyuna açıklamayacağını ve kendisini ilgilendiren şeyin bir sonuç çıkması olduğunu söyledi. "Bir toplantı, davet vb. hakkında çok fazla konuşma yapıldı. Şunu belirtmek isterim ki, eğer Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bir daveti veya arzusu olursa elbette icabet ederim. Ben de ilk andan itibaren burada Brüksel'de, Almanya'da ve Fransa'da ziyaret ettim, konuşacağımız, görüşleri sıralayacağımız böyle bir toplantı yapılmasına yardımcı olup olamayacaklarını sordum" diye konuştu.

Rum Lider, “Böyle bir ihtimalin, hatta uzak bir ihtimalin bile kamuoyuna duyurulması, yüzde 1 ihtimal dahi olsa, bu ihtimali ortadan kaldırır. İşte bu yüzden diyorum ki, işin özüne odaklanmalıyız. Özellikle Kıbrıs meselesiyle ilgili" dedi.