Hristodulidis: 1 Nisan 1955 Kıbrıs Helenizm Tarihinin en güzel ve en parlak sayfasıdır

EOKA’cılar Derneği’nin Güney Lefkoşa’da “Tassos Papadopulos-Eleftheria” Stadyumunda gerçekleştirdiği büyük etkinlikte konuşan GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Rum Hükümetinin, vatanın kurtuluşu, yeniden birleşmesi ve halkın bir arada yaşaması için, mücadele ettiğini söyledi.

Hristodulidis “Somut girişimlerin üstlenilmesiyle, tüm halkın uyumlu ve refah içinde bir arada yaşama ve iş birliğinin nimetlerinden yararlanabilmesi için, mutabık kalınan çerçeve, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku temelinde gerçek barış ve güvenlik için müzakerelerin yeniden başlatılmasını istiyoruz” dedi.

Hristodulidis “Kahramanlarımızın fedakarlıklarına, kendimize, tarihe ve geleceğimize karşı onurlu kalmamız gerekir, sahip olduğumuz tek hak, Kıbrıs’ın nihai olarak adalete kavuşması, kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için mücadeleye devam etmektir” dedi.

Nikos Hristodulidis EOKA’nın mücadelesinin, Helenizmin evrensel ve zamandan bağımsız standardını özetlediğini ifade etti.

Hristodulidis ayrıca Kıbrıs Helenizm’inin 1821 ve 1940 Paligenez (yeniden doğuş) destanlarındakine benzer kahramanlık ve fedakârlık anları yaşadığını vurguladı.

Hristodulidis konuşmasında EOKA’nın 1 Nisan 1955’te İngiliz boyunduruğunu ortadan kaldırma ve Yunanistan ile ENOSİS’i gerçekleştirme hedefiyle kurulduğunu ifade etti ve EOKA’nın ilk bildirisinden alıntılar okudu:

“Uluslararası diplomasi adaletsiz ve büyük ölçüde geri kalmışsa, Kıbrıslı ruhun cesur olduğunu, diktatörlerimiz özgürlüğümüzden vazgeçmek istemiyorsa, onu kendi ellerimizle ve kanımızla talep edebileceğimizi dünyaya göstermenin zamanı geldi. Yarış zor olacak. Diktatör, araca ve sayıya sahiptir. Ruhumuzu veriyoruz, hukuk da bizim tarafımızda. Bu yüzden biz kazanacağız”

Hristodulidis, 1 Nisan 1955'in “Kıbrıs Helenizm Tarihinin en güzel ve en parlak sayfası olarak öne çıktığının altını çizdi. Hristodulidis “bu nedenle bugün, bize Özgürlük ve Adalet için en büyük görevi hatırlatıyor.”

Hristodulidis “bu nedenle, çocuklarımıza ve yeni nesle EOKA’yı, daha iyi bir Kıbrıs için, bugün sahip olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti için hayatlarını feda edenlerin mücadelelerini ve fedakarlıklarını anlatmakla yükümlüyüz” dedi.

Çeviri: Bilgin Şenyurt Polatcan

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03/04/2023 10:01