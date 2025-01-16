Hristodulidis: ABD ile anlaşma Kıbrıs’ta işgali bitirme çabamızı pekiştiriyor

Rum Lider Hristodulidis, sosyal medya hesabından ABD ile yeni askeri anlaşmayı değerlendirdi.

Hristodulidis, “Amerikan Başkanı’nın kararı, net bir politika ve yönelim doğrultusunda Hükümetimizin sağladığı sonuçları yansıtan tarihi bir gelişmedir. Bu gelişme, siyasi, diplomatik ve savunma alanlarında somut faydalar sağlamaktadır” dedi

Rum Başlanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada da tarihi anlaşmanın Kıbrıs’ın savunmasına güçlü katkı koyacağı belirtildi.

Anlaşmanın bölgeye güçlü mesaj verdiği de belirtilirken, ABD Başlanlık kararı, şüphesiz Kıbrıs’ın daha geniş jeopolitik düzlemdeki stratejik değerini doğrulayan belirleyici bir gelişmedir ve aynı zamanda Kıbrıs ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair güçlü siyasi mesajlar vermektedir” denildi

Açıklamada, “Bu gelişmeler, aynı zamanda işgalin sonlandırılması ve Kıbrıs sorununun kalıcı bir şekilde çözülmesi için devam eden çabalarımızı da pekiştirmektedir” ifadesi yer aldı