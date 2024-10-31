Hristodulidis: ABD ile yeni adımlarımızı yakında göreceksiniz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rum Lider, “Harika, etkili bir tartışma gerçekleştirdik ve somut sonuçlar elde ettik. Özellikle Amerikan Başkanının Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile birlikte olmasını vurgulamak istiyorum. Bu, sadece ilişkilerimizin yükselişinin bir göstergesi değil, aynı zamanda tartıştığımız konuların önemini de gösteriyor” dedi

Hristodulidis, “ Kıbrıs sorunu ile başlayarak, Amerikan Başkanına Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu konudaki istikrarlı duruşu için teşekkür ettim, özellikle Türkiye’nin başka çözüm yollarını önermeye çalıştığı bir dönemde. Bu noktayı, Amerikan Başkanı tarafından dile getirildiği için vurgulamak istiyorum. Başkan Biden, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Orta Doğu krizi, insani koridor ve bölgeden nüfus tahliyesi konusundaki rolü için teşekkür etti ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu rolü sürdürebilmesi ve daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle, ülkemizin bölgesel etkisinin tanınmasından ve bunun Kıbrıs sorununun şekli ve içeriği ile bağlantılı olmasından memnunum” diye konuştu

Nikos Hristodulidis şöyle devam etti:

İkili ilişkiler konularında, Savunma ve Güvenlik konularına özel önem verildi. Son dönemde birçok gelişme oldu. Önümüzdeki aylarda daha fazlasını göreceksiniz. Kıbrıs’taki Amerikan yatırımları hakkında çokça konuştuk; bu konuda ABD’den yoğun bir ilgi var. Ayrıca, Kıbrıslı vatandaşların Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaretlerinde vize muafiyeti konusunu ele aldık ve bu konuda çok yakında olumlu gelişmeler bekliyorum. Daha önce bahsettiğim tüm bu alanlarda, özellikle Enerji ve Teknoloji gibi birçok başka alanda işbirliğimizin kurumsallaşması gerektiğini konuştuk. Bölgesel konularda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgede oynadığı rol için aldığımız teşekkürleri yinelemek istiyorum. Bu rolün ABD ve Amerikan Başkanı tarafından tanınması önemli.

Bir gazetecinin Gazze ve Lübnan’daki durumu ve Başkan Biden’ın bu konuda ilerleme veya resmi müzakereler hakkında herhangi bir işaret verip vermediğini sorması üzerine, Hristodulidis, “Biliyorsunuz ki Kıbrıs, bölgede Avrupa Birliği’nin en yakın üyesidir. İse, İsrail, Lübnan, Filistin, Ürdün ve Mısır ile mükemmel ilişkilerimiz var. ABD’nin desteğiyle Gazze’ye insani yardım gönderiyoruz. Kıbrıs, gerektiğinde üçüncü ülke vatandaşlarını bölgeden tahliye etmeye hazır ve uluslararası toplumun, özellikle ABD’nin bu soruna çözüm bulma çabalarını destekliyoruz. En önemli öncelik, uluslararası toplumun bölgedeki ateşkesin sağlanmasıdır. Bu nedenle, sıkı bir işbirliği içerisindeyiz ve ABD’nin bu yöndeki çabaları hakkında bilgilendirildik. Umarım yakında bölgede ateşkes hakkında konuşabileceğiz. Kendi açımızdan, özellikle Avrupa Birliği çerçevesinde, ABD ile işbirliği yapıyoruz; yakın zamanda İsrail Başbakanı, Lübnan Cumhurbaşkanı, Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri yaptım ve çabalarımızı koordine etmeye çalışıyoruz. Zor bir durum ama ateşkes sağlamak için çabalarımızı koordine etmeye çalışıyoruz.” Yanıtı verdi

İsrail’den Kıbrıs’a göç dalgası olup olmayacağına dair bir soru üzerine, Hristodulidis, “Bizi endişelendiriyor; çünkü Lübnan’da iki milyondan fazla Suriyeli var, İsrail’de değil. Ancak, Lübnan’daki son gelişmeler sonrası, önemli bir sayıda Suriyeli ve Lübnanlı’nın Suriye’ye hareket ettiğini biliyorsunuz” yanıtını verdi.

Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak Amerikan hükümetinden bir şey bekleyip beklemedikleri sorulduğunda, Hristodulidis, “Evet, yeniden müzakerelerin başlatılması ihtiyacı konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nden yoğun bir ilgi var. Ancak, özellikle vurguladığım bir noktayı tutuyorum. ABD’nin, özellikle Amerikan Başkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgede rolünün sürdürülmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine dair yapılan bağlantı önemli. Bu nedenle, bölgedeki gelişmelerin, ABD’nin yeniden müzakerelerin başlatılması ihtiyacı ve Kıbrıs sorununun çözümünün içeriği konusundaki bakış açısını etkilediğini anlayabiliyorsunuz.” dedi