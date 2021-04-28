Hristodulidis, ABD ve Rusya’yı bilgilendirdi!

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28/04/2021

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Hristodulidis, ABD ve Rusya’yı bilgilendirdi!

Birleşiş Milletler’in 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ederken Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD ve Rusya’yı bilgilendirdi.

Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre Hristodulidis, gayrıresmi beşli konferanstaki görüşmeler hakkında Rusya Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı ile telefonda görüştü.

Elde edilen bilgilere göre telefon görüşmeleri sırasında Hristodulidis, Kıbrıs ile ilgili gayrıresmi konferans çerçevesindeki görüşmeler ve ifade edilen görüşler hakkında bilgi verdi ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda görüş teatisinde bulundu.

Lavrov ve Hale, Rusya ve ABD’nin, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne varılması amacıyla, özlü müzakerelerin, BM’nin ilgili kararları çerçevesinde yeniden başlaması çabasına yönelik desteklerini yinelediler.”

28/04/2021 22:21
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TAGS: Hristodulidis, ABD ve Rusya’yı bilgilendirdi!, haberkibris, kıbrıs,
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