Hristodulidis AB’nin etkin katılımını istiyor

Rum başkanlık seçimleri adaylarından olan Nikos Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununa, BM çerçevesinde daha etkin katılım göstermesini istediğini yineledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum başkanlık seçimleri adaylarından olan Nikos Hristodulidis dün Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tezlerini yayınladı.

Hristodulidis’in açıklamasında özetle, iki toplumlu iki kesimli federasyona dayanan bir çözüme vurgu yapılırken “iki varlığın egemen eşitliği, konfederasyon veya her türlü diğer bölücü anlayışların kabul edilmeyeceği” ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, AB’nin BM çerçevesinde daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiği belirtildi.

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17/12/2022 10:21