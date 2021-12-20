Hristodulidis açıklamalarda bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Fileleftheros gazetesine bazı açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, uluslararası arenada ve dış siyaset konularında tek parça veya mutlak olmamaları gerektiğini söyledi.

Hristodulidis, üçlü iş birliklerinin ve AB’de yaptırımlar için kabul edilen yasal araçların, kendilerini güçlendiren unsurlar olduğuna dikkati çekti.

Hristodulidis bunların tek başlarına caydırıcı olmamakla birlikte tek başlarına önemli olmadıklarını ancak üçüncü ülkelerle ilişkilerin desteklenmesi açısından oldukça önemli olduğunu, iş birliği alanlarında yeni ufuklar açtığını söyledi.

Üçlü iş birlikleri aracılığıyla güçlü devletlerle ilişkilerin sıkılaştırılmasının, bir kriz anında veya olağan üstü hal durumunda müttefiklere hemen ulaşma açısından çok önemli olduğunu söyleyen Hristodulidis, bu araçların tecrit edilmesi yaklaşımının da yanlış olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, “muhtemel siyasi zarar ve maliyetin ayrıca girişimlerin zorluklarını bilsek dahi ulusal meseleler hakkında AB düzeyinde ortak kararlar alınmasını istemeye cesaret ediyoruz” ifadesini de kullandı.

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20/12/2021 11:56