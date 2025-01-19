Hristodulidis “Amerika’dan bir grup hava üssünün geliştirilmesi projesi için gelecek”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bir grup Amerikalının, Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünün geliştirilmesi projesi için Güney Kıbrıs’a gideceğini, AB’nin de “Mari”deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis” deniz üssünü değerlendirmeye talip olduğunu açıkladı.

Alithia ve Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis bu açıklamayı dün Berlin’de, Avrupa Halk Partisi toplantısı çerçevesinde gazetecilerin Rum yönetiminin NATO’ya ve Schengen bölgesine katılımla ilgili planlarıyla ilgili sorusu üzerine yaptı.

Toplantı çerçevesinde yaptığı ikili görüşmelerde Güney Kıbrıs’ın “caydırıcılık kabiliyetini geliştirme çabalarını” anlattığını AB’nin de bu konuda oynayacak önemli bir rolü olduğunu söyleyen Hristodulidis Komisyon Başkanı ile deniz üssünün geliştirilmesi konusunu görüştüğünü açıkladı. Hristodulidis, “AB’de, Avrupa Birliği ve Birliğe üye devletler tarafından kullanılacak bir deniz üssüne ilgi vardır.” dedi.

Hristodulidis muhataplarına Amerikan hükümetiyle yaşanan son gelişme hakkında da bilgi verdiğini ve olumlu karşılandığını söyledi, “Amerikalılar Andreas Papandreu hava üssünün daha da geliştirilmesi projesi için Kıbrıs’a gelecek. Hedeflerimiz, Atlantik ötesi ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde de (AB ile) örtüşüyor” ifadesini kullandı.

Haftalık Kathimerini eski ABD Başkanı Joe Biden’ın, görev süresinin dolmasına günler kala imzaladığı başkanlık kararıyla Güney Kıbrıs’ı ABD’nin üç askeri programına dahil etmesi ile Rum tarafında “ihtiyaç listesi” hazırlama çabasına girişildiğini hatırlatarak askeri kaynakların, ilgi duyulan silah sistemleriyle ilgili söylediklerini aktardı.

İhtiyaç listesine girecekler konusunda “dışarıya çok az bilgi sızdığına” dikkat çeken ve Rum yönetiminin ilk etapta düşük düzeydeki ve özellikle ikincil destek malzemeleriyle ilgi gösterdiğini kaydeden gazete bu aşamada herhangi bir ödeme yapmadan alınabilecek ihtiyaç fazlası malzeme üzerinde durduğunu yazdı.

Habere göre, Rum yönetimi halen iki tane, yangın söndürme faaliyetlerinde de kullanılabilecek arama-kurtarma helikopteri istediğini iletti. Bu tür helikopterlerden biri de ABD’nin Yunanistan’a verdiği ve Yunanistan’da halen kullanılmakta olan Sikorsky SH-60 Seahawk’lar.

RMMO özel kuvvetlerinin takviyesi de en üst önem sırasında olduğuna dikkat çekilen haberde Hummer olarak bilinen personel taşıyıcı araç talep edilmesi ihtimali yüksek olduğu, RMMO’nun ilgilendiği diğer bir silah sisteminin de yine Amerikan kuvvetlerinin ihtiyaç fazlası kontenjanından karşılanabilecek gece görüş dürbünü olduğu kaydedildi.

Öte yandan Haravgi Hristodulidis'in, Biden'in kararı hakkında Avrupa Halk Partisi'ne bilgi verirken Rum siyasi partilerini ısrarla karanlıkta tuttuğundan şikayet eden AKEL'in, Biden'in bu kararı alması için Hristofyas'ın neler verdiğini sorgulamakta olduğunu bildirdi.

Gazete'nin "Hükümet Kıbrıs'ın ABD Savaş Arabasına Bağını Güçlendiriyor... Başkan Ülke Siyasi Liderliğini Karanlıkta Tutmakta Israr Ediyor" başlığıyla manşete çektiği habere göre AKEL Siyasi Büro Başkanı Eleni Mavru ABD'nin neden Andreas Papandreu hava üssünü geliştireceğini, üssü ne amaçla kullanacağını, bunun Güney Kıbrıs'ın hangi hayati çıkarına katkı yapacağını sorduklarını ancak cevap alamadıklarını söyledi.

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas ise ABD'nin, Güney Kıbrıs'ı üç askeri programına dahil etme kararı karşılığında ne aldığını sordu. Hristodulidis'in bu dış politikasının, Rusya ve Çin ile ilişkileri bozmaya sürüklediğine dikkat çeken Kukumas BM Güvenlik Konseyi'nin bu iki daimi üyesi ile ilişkileri bozma lüksüne sahip olup olmadıklarını sordu.