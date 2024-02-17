Hristodulidis, apar topar Londra yolcusu

Son günlerde, İngiltere’nin Kıbrıs Konusunda ve Kapalı Maraş ile ilgili girişim yapmaya hazırlandığı haberleri çok sık duyulmaya başlarken, Rum Lider Nikos Hristodulidis, ani bir kararla Londra’ya gitmeye hazırlanıyor.

Filelefteros’da yer alan habere göre, Hükümet sözcüsü, Hristodulidis'in İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki temaslar için Londra'ya gideceğini duyurdu ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Hristodulidis, Londra ziyaretini, Nisan ayı ortasında planlanıyordu, ancak erkene aldı Gazete haberinde, Rum Liderin, Kıbrıs diasporasını ziyaret etmek için Londra'da olacağını, İngiltere Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşüp görüşmeyeceğinin henüz açıklanmadığını hatırlattı.