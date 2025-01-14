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Hristodulidis, ara bölgede öldürülen Pakistanlı ile ilgili konuştu

“ Bakan ya da Polis bir hata yapmışsa gereken yapılacaktır”

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, Rum polisi tarafından vurularak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Pakistanlı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir tören öncesinde gazetecilere Potamia olayına ilişkin konuşan Başkan Hristodulidis, şunları söyledi:

“Çok şey duydum. Gizleme yapıldığına dair iddialar var. Elinde kanıt bulunanlar, bunları soruşturma makamlarına verebilir. Hatta doğrudan Genel Savcı’ya da başvurabilirler. Polis, olayda silahların kullanıldığını açıkladı ve sonra olanları kamuoyuna duyurdu. Şu anda bir soruşturma devam ediyor. Acele etmeyelim.”

Bir gazetecinin, polisin yanlış davrandığına dair bir soru sorması üzerine Hristodulidis, “Bu aşamada, elimizde böyle bir sonuca varmamıza yol açacak veriler yok. Kesinlikle bir hayat kaybı, nereden gelirse gelsin, olumlu bir gelişme değil. Gizleme ve başka şeyler duyuyorum, dikkatli olmalıyız. Polis bir çerçeve içinde çalışıyor. Eğer herhangi bir hata yapılmışsa, ister polis tarafından ister başka bir kişi tarafından, bu belli olacaktır.” dedi.

Başkan, aceleyle açıklama yapmanın ve gerçek verilere dayanmayan yorumlar yapmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirterek, “Bu tür açıklamalar, üçüncü ülkelere karşı sorunlar yaratabilir. Zaten dışişleri bakanımız, ilgili ülkenin dışişleri bakanına tam bir bilgilendirme yapacaktır.” dedi.

Başkan, Adalet Bakanı ve Polis Müdürü’ne güvenip güvenmediği sorusuna ise, “Bir soruşturma devam ediyor. Eğer bir sorumluluk varsa, bunu göreceğiz. Eğer DİSİ ve AKEL’den bu konuda herhangi bir bilgi ve kanıt varsa, bunu açıkça kamuoyuna duyurabilirler.” şeklinde yanıt verdi.