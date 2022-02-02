Hristodulidis bakanlığı dönemindeki eleştirilere yanıt verdi

ads ads ads ads
02/02/2022

ads
ads
ads
Hristodulidis bakanlığı dönemindeki eleştirilere yanıt verdi

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, döneminde dış politikadaki uygulamalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi ve EAST MED boru hattı projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Alithia gazetesine göre, Hristodulidis, eleştirilerin belli konularda yapılması gerekirken kendisine yöneltilen eleştirilerin belirsiz ve genel olduklarını söyledi. Hristodulidis, kendi bakanlığı dönemde ABD Dışişleri Bakanıyla görüşmeyi başaramadığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını savundu.

East Med boru hattı projesine de kısaca değinen Hristodulidis, ABD’nin söz konusu projeye yönelik tutumunun, yeni ABD hükümetinin çevre faktörlerine verdiği önemden kaynaklandığını söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin söz konusu boru hattına itiraz etmesinin sebebinin ise, hattın, Türkiye’nin hak talep ettiği bölgeden geçmesi olduğunu ifade etti.

02/02/2022 12:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.