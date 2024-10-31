Hristodulidis, Biden görüşmesini, Miçotakis ile değerlendirdi

Rum Lider Hristodoulidis, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sonrası Atina’ya giderek, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

Hristodulidis, “ Dış politikada yalpalamaya yer yok, tarihin doğru tarafındayız ve bu da kritik bir dönemde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarımızı güçlendiriyor. Yunanistan'da bulunmaktan, arkadaşım Başbakan'la buluşmaktan her zaman mutluluk duyuyorum. Kıbrıs ve Yunanistan olarak ilk andan itibaren ortak strateji, ortak hedef ve özlemlerle ilerliyor ve sonuç getiren bir stratejiyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis de Hristodulidis ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki buluşmanın önemini vurguladı ve bunu Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin önemli bir yükselişi olarak tanımladı.

Bu, 28 yıl aradan sonra bir Kıbrıslı liderin Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret olarak kaydedildi.

Miçotakis, “Bu, Kıbrıs ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin önemli bir göstergesi ve Kıbrıs’ın, Ortadoğu’daki çatışma ortamında bir istikrar unsuru olarak önemini de ortaya koyuyor,” dedi.

Yunan Başbakan, bu buluşmanın Atina ve Lefkoşa arasındaki sürekli koordinasyonla desteklenen aktif diplomasinin faydalarını gösterdiğini belirtti.

Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak, temkinli bir bakış açısı sergileyerek, Kıbrıs’ın artık hassas bölgesel bağlamda çözümün bir parçası olarak görüldüğünü ifade eden Miçotakis, perspektif değişikliğinin, umarım, sürecin yeni bir sayfaya geçmesini sağlayacağını umduğunu dile getirdi.