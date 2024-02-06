Hristodulidis BM’nin Gazze konusundaki koordinatörüyle görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM’nin Gazze konusundaki koordinatörüyle dün bir görüşme yaptığı haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu görüşmeye atıfta bulunarak, Gazze’ye derhal insani yardım sağlanması gerektiğini ifade eden Hristodulidis, dün Derinya’da yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye yönelik denizden insani koridorun hayata geçirilmesi için ortaklaşa çalıştıklarını söyledi.

Hristodulidis bunun tek seçenek olmadığını, başka seçenekler de olduğunu ancak ciddi insani ihtiyaçlar göz önüne alındığında acil olarak Gazze’ye insani yardım sağlanması gerektiğini ifade etti.

BM’nin Gazze konusuyla ilgili koordinatörünün Güney Kıbrıs’ta bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Hristodulidis, koordinatörün İsrail’e gideceğini ve bunun akabinde BM Genel Sekreterini bilgilendireceğini belirtti.

Açıklamasında kısa süre içerisinde denizden insani koridorun normal bir şekilde faaliyete geçmesine izin verecek olguların meydana getirilmesini umduğunu da dile getiren Hristodulidis, bir gazetecinin Gazze’deki nüfusun ihtiyaçlarının arttığına dair gözlemine yanıtında ise “Bu tarz seçeneklerin hayata geçmesini zorlaştıracak politik güdüler olmaması gerektiğini” ifade etti.

Rum kesiminin önerisi gibi, var olan seçenekleri değerlendirmesi gereken kriterin Gazze’deki insanların ihtiyaçları olduğunu kaydeden Hristodulidis, İngiltere, BM Genel Sekreteri temsilcisinin geldiği ülke, Hollanda, genel olarak AB ve bu gidişata yönelik katkıda bulunabilecek tüm devletlerle iş birliği içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.