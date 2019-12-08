Hristodulidis Borrell’e mektup gönderdi…

Rum Yönetimi’nin, haklarında mal varlıklarının dondurulması ve AB hükümranlığına girişlerinin yasaklanması gibi hukuki işlem başlatılması için Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine katılan veya rol alan özel ve tüzel kişilerin isimlerini sunmaya karar verdiği bildirildi.

Fileleftheros’un Brüksel kaynaklı haberine göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Rum yönetiminin, belirli isimler sunma prosedürünü başlattığını 4 Aralık tarihli mektubuyla AB’nin yeni yüksek temsilcisi Josep Borrell’e bildirdiği, yarınki Dış Konular Konseyi’nde de, Türkiye aleyhine kararlaştırılan yaptırımların uygulanması için çetin bir savaş vereceğini yazdı.

Habere göre Borrell’e gönderdiği mektupta, Türkiye’ye karşı Haziran 2019’da kararlaştırılan yaptırımların tırmandırılması maksadıyla Rum Yönetiminin, özel ve tüzel kişilerin tesciline dair önerilerini sunma prosedürü başlattığını bildiren Hristodulidis, yeni Avrupa Komisyonu’nun ve Avrupa Dış Eylem Birimi’nin, Türkiye’ye yaklaşımında Konsey’in ilgili kararlarının lafzına ve ruhuna uygun hareket edeceği konusunda “iyimserlik” de belirtti.

Halihazırda üye ülkelerin, Rum Yönetiminin yakında sunacağı özel ve tüzel kişilerin isimlerini Konsey’in Relex çalışma grubunda görüşmeye karar verdiğini kaydeden gazete, yaptırım uygulanacak isimler üzerinde Relex düzeyinde uzlaşılması ve ardından Daimi Temsilciler Komitesi’ne (Coreper) havale edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun sonrasında da isimlerin bakanlar düzeyinde Konsey’in önüne gideceğini ve burada, görüşülmeksizin standart kabulünün sağlanması gerektiğini yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis yarınki Dış Konular Konseyi’nde yaptırım önlemlerinin aktifleştirilmesi ve belirli isimler sunulması prosedürüne dair niyetleri netleştirmeye çalışacak. Bu çerçevede Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ve Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatı ile bağlantılı olarak Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetlerini anlatması bekleniyor.

Gazete Hristodulidis’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine katılan veya rol alan belirli özel ve tüzel kişilerin isimlerini sunma çabasının basit görünmediğine dikkat çekerek “bazı üye devletler Ankara ile ilişkileri canlandırma zamanının geldiğini savunuyor. Komisyon da, yeni oluşumunun birinci ve ana muradı olduğu anlaşılan mülteciler konusunda yeni bir paket tercih ediyor.” İfadelerini kullandı.

08/12/2019 15:35