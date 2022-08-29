Hristodulidis Brüksel’den Güney Kıbrıs’a döndüğünde bile yurtdışı ödeneği almaya devam etti

Güney Kıbrıs’ın Başkan adayı Nikos Hristodulidis’in, yurtdışı görevi için gittiği Brüksel’den Güney Kıbrıs’a döndükten sonra, bir süre daha yurtdışı ödeneği almaya devam ettiği ortaya çıktı.

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29/08/2022

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Hristodulidis Brüksel’den Güney Kıbrıs’a döndüğünde bile yurtdışı ödeneği almaya devam etti

Güney Kıbrıs’ın Başkan adayı Nikos Hristodulidis’in, yurtdışı görevi için gittiği Brüksel’den Güney Kıbrıs’a döndükten sonra, bir süre daha yurtdışı ödeneği almaya devam ettiği ortaya çıktı.

Politis gazetesi “Kıbrıs’ta Görev Yaparken Yurtdışı Ödeneği Aldı” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Hristodulidis’in bu ödeneği almaya devam ettiğinin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca da doğrulandığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in 4 bin 860 Euro’luk ödeneği, Güney Kıbrıs’a döndükten sonra 4 ay daha aldığını kaydetti.

29/08/2022 11:48
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TAGS: kıbrıs, güney kıbrıs, Nikos Hristodulidis
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