Hristodulidis, Brüksel’e gidiyor

Hristodulidis, yarın yapılacak olan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e gidiyor. 

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09/05/2021

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Hristodulidis, Brüksel’e gidiyor

 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yarın yapılacak olan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e gidiyor. 
Rum haber kaynaklarına göre, Afganistan, AB-Rusya ilişkileri, Lübnan’daki durum, Filistin seçimlerinin ertelenmesi gibi konuların ele alınacağı toplantıda, Hristodulidis, Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmi konferansın sonuçları konusunda mevkidaşlarını bilgilendirecek.

09/05/2021 13:42
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TAGS: Hristodulidis, Brüksel, güneykıbrıs, haberkıbrıs,
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