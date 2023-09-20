Hristodulidis bugün BM Genel Kurulunda konuşma yapacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde New York’ta gerçekleştirdiği temaslarını sürdürdüğü ve bu çerçevede bugün BM Genel Kurulunda konuşma yapacağı ifade edildi.

Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanı sıfatıyla ilk kez BM Genel Kurulunda konuşma yapacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in konuşmasının Kıbrıs saatiyle 16.30’da başlamasının beklendiğini ve konuşmanın 15 dakika süreceğini kaydetti.

Hristodulidis’in konuşmanın ardından “Chevron International” şirketinin başkanının kabul edeceğini, ardından ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bir araya geleceğini yazan gazete, Hristodulidis’in bunun akabinde ise Amerika Başpiskoposluğuna giderek, burada Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’la görüşeceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin dün akşam gerçekleştiğini de yazan gazete, Erdoğan-Guterres görüşmesinin Kıbrıs sorununun sonraki gidişatı açısından “anahtar” teşkil edebileceğini, ancak Rum kesiminin planlamalarının New York ve BM Genel Kuruluyla sınırlı olmadığını kaydetti.

Haberinin devamında Hristodulidis’in AB kurumlarıyla görüşmelerinin, bir yandan BM’ye, diğer yandan da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik baskıyı güçlendirmeyi amaçladığını iddia eden gazete, Rum hükümetinin Brüksel’de gerçekleşecek sonraki hareketi de önemli olarak addettiğine yer verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le baş başa bir görüşme yaptığını yazan gazete, Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuyla ilgili paylaşımında, görüşmede Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması perspektiflerinin oluşturulmasına yönelik bundan sonra atılacak adımların ele alındığını belirttiğini iletti.

Hristodulidis’in bunun öncesinde ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüştüğünü anımsatan gazete, Leyen’in sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Hristodulidis’le iyi bir fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ettiğini aktardı.

Gazeteye göre Leyen paylaşımında Hristodulidis’le “iki toplum arasında güven inşa edilmesi için kritik önem taşıyan Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin BM himayesindeki müzakerelerin yeniden başlamasını ele aldıklarını ve Avrupa Komisyonu’nun sürecin tüm aşamalarını desteklemeye yönelik aktif bir rol oynamaya hazır olduğunu” dile getirdi.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak” Ursula von der Leyen’in Hristodulidis’e “BM Genel Sekreterri Guterres’i telefonla arayacağını ve Guterres’e AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürecin başlaması için bir BM temsilcisi atanmasını desteklediğini söyleyeceğini ifade ettiğini” de iletti.

Gazeteye göre “aynı bilgiler” görüşmede ele alınanlara dayanarak, Avrupa-Türk meselelerinin Ekim’de değil Aralık’ta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında ele alınacağını ve böylece Kıbrıs sorununda ilerleme olması için zaman tanınacağını savundu.

Gazete “kendilerine ifade edildiği üzere”, Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu’nun Fransa ve Almanya ile koordine olduğunu ifade ettiğini, öte yandan Türkiye’nin Türk-Yunan meselelerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkisinin kesilmesine dair taktiğine işaret ederek, AB’nin bunun kabul etmeyeceğini söylediğini de ekledi.

Öte yandan gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Hristodulidis’in dün BM Genel Kurulu çalışmalarının başlamasından önce Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile kısa bir sohbette bulunduğunu yazdı.

Gazete Metsola’nın Hristodulidis’i BM Genel Sekreteri Guterres’le bir görüşme yapacağı ve görüşmede Guterres’e, AB tarafından da gerekli eylemlerde bulunulması için, en kısa sürede bir BM temsilcisi atanması gerektiğini ileteceği konusunda bilgilendirdiğini ekledi.

Gazete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’ta yaptığı açıklamalara ise “Türk Gerçekliklerinin Kabul Edilmesini İstedi- Ersin Tatar New York’ta Yaptığı Açıklamalarda Politikasını Savundu” başlıklarıyla yer verdi.

Alithia gazetesi ise “Başkanın New York’taki Konuşması Bugün” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Ursula von der Leyen’le görüşmesine atıfta bulundu.

Gazete “Ursula’yla Ayak Üstü Görüşme” başlıklı haberinde, fotoğraflarda da görüldüğü üzere bunun resmi bir görüşme olmamasına karşın (masada Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB bayrakları yoktu), Ursula von der Leyen’in sosyal medyada yaptığı paylaşımda Başkan Hristodulidis’le iyi bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirttiğini iletti.

Gazete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’taki açıklamalarına “New York’ta da Paranoyalar- Tatar: Kıbrıs’ta Ya Türk’sün Ya Rum” başlığıyla yer verirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Amerikan PBS kanalına verdiği röportaja ise “Saygı Duyacaksınız!- Erdoğan Gazetecinin İnsan Haklarıyla İlgili Sorusuna Kızdı” başlıklarıyla yer ayırdı.

Haravgi gazetesi ise “AB: BM Genel Sekreteri Tarafından Kıbrıs Sorunuyla İlgili Temsilci Atansın” başlıklı haberinde, AB’nin üç kurumsal organının başkanının BM Genel Sekreteri Guterres’e yönelik mesajının, bir sürecin başlaması için Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci ataması gerektiği şeklinde olduğunu yazdı.

Bunun Hristodulidis’in AB’nin üç kurumsal başkanıyla New York’ta gerçekleştirdiği görüşmelerden ortaya çıktığını kaydeden gazete, öte yandan Hristodulidis’in bugün BM Genel Kurulu çerçevesinde yapacağı konuşma sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsi bir mesaj ve genel olarak olumlu bir gündem mesajı göndermesinin beklendiğini iletti.

Hristodulidis’in dün Erdoğan’ın BM Genel Kuruluna hitaben yaptığı konuşmayı izlediğini de kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanının belki de 1974'ten bu yana ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanının konuşması sırasında salonda bulunduğuna dikkat çekti.

Gazete Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulundaki konuşmasına “Uluslararası Toplumu KKTC’yi Tanımaya Çağırıyoruz”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına ise “İki Devlet Daha Sağlam Bir Çözüm Oluşturur” başlıklarıyla yer verirken, Politis gazetesi ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarına “Tatar Devletinin Ortadan Kaldırılmasını Kabul Etmeyeceğini Söylüyor- Kıbrıs Türk Lideri Uluslararası Toplumdan Kıbrıs’taki Gerçeklikleri Görmesini İstedi” başlıklarıyla yer verdi.