Hristodulidis, Cenevre Zirvesi’nden memnun: İlk olumlu adım atıldı

Rum Lider Nikos Hristodulidis, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısıyla, Cenevre’deki BM binasında düzenlenen Kıbrıs’a dair Gayri Resmi Genişletilmiş Toplantının Genel Oturumu’na katıldı.

Daha sonra Hristodulidis, Cenevre’de ulusal konseyin bir toplantısını yönetti ve gayri resmi genişletilmiş toplantının sonuçları hakkında bilgilendirme yaptı.

Cumhurbaşkanı Hristodulidis, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ Cenevre’ye gelirken Diğer taraftan gelen söylemleri göz önünde bulundurarak, ortaya çıkan sonuçtan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. 2017’den sonra doğru yönde ilerlemeler olduğunu görmek çok olumlu bir gelişme, tıpkı BM Genel Sekreteri’nin basın toplantısında belirttiği gibi. Bugün, müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde önemli ve olumlu bir ilk adım atıldı. Bu büyük hedef, henüz orada değiliz ama 2017’den sonra, Genel Sekreter’in sözleriyle, önemli bir ilk adım atılmış oldu” dedi

Hristodulidis şöyle devam etti:

Cenevre’den aldığım birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum. Tabii ki başka birçok konu da var, onları daha sonra tartışabiliriz, ama üç konu benim için en önemli olanlar. İlk olarak, Genel Sekreter’in, müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik olarak belirlediği bir özel temsilci atanması kararı, bu büyük hedefe ulaşmak adına önemli bir adımdır.

İkinci olarak, bugün, Temmuz sonlarında bu türden bir genişletilmiş toplantı yapılması kararı alındı, böylece Temmuz sonuna kadar hangi ilerlemelerin kaydedileceğini görebileceğiz.

Üçüncü olarak, özellikle önemli bulduğum, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Başkanı’nın BM Genel Sekreteri’ne yazdığı ortak mektup, bana ve Sayın Tatar’a da gönderildi. Bu mektup, yazılı olarak kalacak ve EU’nun Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini ve Ankara’nın isteklerini de etkileyen bir durumdur. Bu büyük çaba tabii ki bugün sona ermiyor, aslında bu büyük çaba bugün başlıyor. Bu süreci nasıl devam ettireceğimiz konusunda bir planımız ve stratejimiz var ve yakında Ulusal Konsey için özel bir oturum çağrısı yapacağım, böylece genişletilmiş Cenevre toplantısından ortaya çıkanları daha derinlemesine değerlendirebiliriz. Ayrıca Temmuz sonundaki yeni toplantıya kadar nasıl daha somut bir şekilde ilerleyeceğimizi de tartışacağız.