Hristodulidis: Cenevre’deki tek hedefim müzakerelerin 2017 yazında kesildiği yerden yeniden başlamasını sağlamak

Rum Lider Nikos Hristodoulidis, göreve gelmesinin ikinci yılı nedeniyle, bu akşam televizyon kanallarından ortak yayında halka seslendi.

“İkinci yılımızda, duyurduğum öncelikli müdahalelerin %90’ını uygulamayı başardık, ayrıca bakanlıkların ve alt bakanlıkların yıllık eylem planlarında yer alan birçok diğer politikayı da hayata geçirdik,” dedi.

Konuşmasında ilk olarak ekonomi üzerinde durdu. Hristodoulidis, Kıbrıs’ın geçen yıl “Euro Bölgesi’ndeki en yüksek büyüme oranlarından birini” kaydederek %3.4’lük bir GSYİH büyüme oranı elde ettiğini belirtti. Ayrıca, son aylarda birden fazla kredi derecelendirme kuruluşunun Kıbrıs’ın kredi notunu “A” seviyesine yükseltmesinden bahsetti ve bu notların, “sorumlu ekonomik politikamıza olan güvenin bir oyu” olduğunu ve “halk, haneler ve işletmeler için olumlu sonuçlar doğurduğunu” ifade etti.

Göç meselesine de değinen Cumhurbaşkanı, 2022’den bu yana belgesiz göçmenlerin gelişlerinin %64 oranında azaldığını ve varışlar ile ayrılıklar oranının 2022’de %43’ten, geçen yıl %179’a yükseldiğini söyledi.

Konuşmasının bir kısmında, “ülkenin itibarını güçlendirme ve yolsuzluğa sıfır tolerans gösterme siyasi irademizin de net olduğunu” belirtti ve Kıbrıs ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) arasında imzalanan işbirliğinden bahsetti.

Enerji konusunda ise, hükümetin “yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin oluşturulması için sağladığı hibe programı” ve Pyrgos köyünü “model bir yeşil topluluk” yapma planlarına dikkat çekti.

Ayrıca, doğalgazla ilgili yapılan anlaşmalara ve ExxonMobil ile QatarEnergy’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde başlattığı sondaj çalışmalarına değindi, “yakın günlerde bu sondajdan sonuçların bekleniyor” dedi.

Konuşmasını, Kıbrıs sorunu ve uluslararası gelişmelerle ilgili olarak sonlandırmaya başladı.

“İlk günden itibaren, ana hedefim ve Kıbrıslı halkıma verdiğim söz, Kıbrıs sorununun çözümü için taraflar arasında sağlanan anlaşmaya dayalı, gerçek anlamda müzakerelerin yeniden başlatılmasıydı,” dedi.

“Politik irademiz, herkes tarafından tanınmakta ve uluslararası ilgiyi harekete geçirmemize, hareketlilik için koşullar yaratmamıza ve Kıbrıs sorunu ile Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin net bir şekilde birbirine bağlanmasına olanak sağlamıştır,” diye ekledi.

Gelecek hafta, Cenevre’deki Kıbrıs sorunu ile ilgili genişletilmiş toplantıya katılacağını belirtti ve “tüm ciddiyetle ve tek hedefle müzakerelerin 2017 yazında kesildiği yerden yeniden başlamasını sağlamak için” orada olacağını söyledi.

“Mevcut durum, ülkemizin geleceği olamaz,” dedi.

İki yıllık görev süresini özetlerken, “Ciddi ve uzun süredir devam eden sorunlarla ve geçmişin patolojileriyle yüzleşmekten çekinmediğimizi kanıtladık,” dedi. “Zorlu ve sürekli değişen bir uluslararası ortamda, karşılaştığımız zorluklarla yüzleştik ve fırsatları değerlendirdik. Kararlı bir şekilde ve net bir planla, sorumluluk ve tutarlılık yolunda ilerliyoruz, tek amacımız Kıbrıs halkına hizmet etmek, çoklar için, azınlıklar için değil,” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Birlikte, Kıbrıs’ı değiştiriyoruz,” diye sonlandırdı.