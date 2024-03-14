Hristodulidis: Cumartesi Günü için davet gelirse, Tatar ile görüşmeye hazırım

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Türk-Yunan ilişkilerinde ilerlemenin Kıbrıs sorununa da fayda sağlayacağını, ancak Kıbrıs sorununa çözüm bulunmazsa Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin tam anlamıyla normalleşmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

Selanik'te ziyareti sırasında, gazetecilerin Cumartesi günü , Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ile görüşeceğini, böyle bir toplantı için herhangi bir davet varsa elbette kabul edeceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olasılığına ilişkin bir başka soruya da Hristodoulidis, böyle bir toplantının düzenlenmesini diledi; böyle bir toplantıya her zaman hazır olduğunu bildirdi.

Yunan hükûmetiyle koordinasyon ve iş birliğinin mükemmel olduğunu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile sürekli istişare hâlinde olduklarını kaydeden Hristodoulidis, Yunan hükûmetine, Yunanistan Başbakanı’na ve Yunan halkına Kıbrıs’a yıllardan beri verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Türk-Yunan diyaloğunu memnunlukla karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadan Türk-Yunan ilişkilerinin tam olarak normalleşmesinin mümkün olamayacağı dikkate alınırsa, Türk-Yunan ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs sorununa da faydası olacağını kaydetti.

Yunan hükûmeti ile koordinasyon ve iş birliğinin günlük olarak gerçekleştiğini, girişimleri sonucu ve Yunan hükûmetinden aldıkları destekle, kişisel temsilcinin atandığının altını çizen Nikos Hhristodoulidis, Holguín ile iki kez görüştüğünü, bir toplantı daha planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Umarım koşullar oluşturulur. Tek amacımız görüşmelerin Crans-Montana'da kesildiği yerden yeniden başlamasıdır. Bu hedefe ulaşmayı umuyoruz” şeklinde konuştu.

Gazze’ye denizden koridorla insanî yardım gönderilmesini sağlayacak “Amalthea” girişimiyle ilgili sorulara da yanıt veren Hristodoulidis, bölgede bir insanî trajediyle karşı karşıya kalındığı için bu girişimin öncelikle insanî nedenlerle hayata geçirildiğini kaydetti.

Hristodoulidis, “Böylece bölgeye komşu olan Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke, tüm komşu ülkelerle mükemmel ilişkiler sürdüren bir ülke olarak bu girişimi üstlendik, bunu ilk olarak ekim ayında Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı'nın konferansında sunduk, çok çalıştık, metodik çalıştık, bu girişimi gerçekleştirdik. Uygulamanın başlamış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun ötesinde bu girişim, sorunlara çözümün açıklamalarla değil, girişimlerle olabileceğini kanıtlama bakımından da bir mesaj daha göndermektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti sadece Kıbrıs sorunuyla ilgilenmiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti çok iyi bildiği, özel jeostratejik öneme sahip bu bölgedeki birçok sorunun çözümü olabilir” dedi.