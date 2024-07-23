Hristodulidis doğal gaz konusunda konuştu

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Vasiliko” bölgesinde inşa edilmesi planlanan ancak henüz sonuçlandırılmayan yüzer tesis ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Rum Yönetimi adına inşa edilen “Promitheas” isimli FSRU gemi konusundaki görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda B planının zaten yapıldığını ifade etti.

Hristodulidis açıklaması çerçevesinde projenin (terminalin) yerine getirileceğini, bunun; elektrik fiyatlarının düşürülmesi için hükümetin planlamasının kapılarından biri olduğuna da dikkati çekti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Hristodulidis’in söz ettiği B planının, başka bir FSRU geminin kiralanması yönündeki alternatif seçenek olduğunu yazdı.

Başka bir yüzer tesisin kiralanması seçeneğinin, konuda yaşanan durağanlığın önüne geçilmesi için bir işlevsel bir çözüm olduğunu yazan gazete ancak bunun kaçınılmaz bir şekilde çok da masraflı olacağını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca hükümetin, Vasiliko’daki yeniden gazlaştırma terminalini oluşturan tüm departmanlardaki çalışmaların en kısa zamanda devreye girmesinin sağlanması amacıyla çeşitli gidişatlara yönelik hamleler yaptığını da yazdı.

Gazete FSRU gemisinin, Şangay’daki tersaneden teslim alınmasının bu gidişat için önceliği teşkil ettiğini de belirtti.

-VPSM’den açıklama

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Çinli “CPP” ve Yunan “Metron” şirketlerinin ortaklığıyla kurulan üstlenici firma konumundaki CMC tarafından yapılan bir açıklamayla, yüzer terminalin inşasının durdurulmasına sebep olarak VPSM isimli taşeron firmanın gösterilmesi üzerine VSPM’nin bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre VPSM, CMC tarafından yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını bununla birlikte açıklamanın, projenin sabote edilmesi çabasına dayandığını belirtti.

VPSM açıklamasında konsoryimun; yıllardır güvenilir şirketler olan IM Spanopoulos Special Marine Operations Ltd ve Multimarine Services Ltd şirketlerinden oluştuğuna dikkati çekerken yapılan uluslararası projelere atıfta bulundu.

VPSM ayrıca CMC şirketinin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, VPSM’nin haklarının korunması amacıyla yasal tedbirler almayı ileriye götüreceğini de ifade etti.