Hristodulidis, Elazığ Depremi Nedeniyle Türkçe Taziye Mesajı Yayımladı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Elazığ’daki depremden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği Türkçe mesaj yayımladı.

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25/01/2020
HK

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Hristodulidis, Elazığ Depremi Nedeniyle Türkçe Taziye Mesajı Yayımladı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Elazığ’daki depremden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği Türkçe mesaj yayımladı.

Nikos Hristodulidis, kişisel twitter hesabından yayımladığı mesajında, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, etkilenenlere ve yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hristodulidis, enkaz altında kalanları kurtarma çalışması yapan ekiplerine de iyi çalışmalar diledi.

25/01/2020 12:40
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TAGS: Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkçe mesaj, , Elazığ, haber, kıbrıs, kktc
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