Hristodulidis, Elektrik Sorununun Çözümü İçin Konvansiyonel Yakıtlı Jeneratör Talimatı Verdi

Rum Enerji Bakanı, Güney Kıbrıs’ta son dönemlerde elektrik enerjisinde yaşanan sıkıntıların aşılması amacıyla Dikelya’da bulunan elektrik santraline akaryakıtla çalışan iki jeneratör alınacağını açıkladı.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, elektrik üretim miktarındaki sıkıntının en kısa sürede aşılması adına “konvansiyonel yakıt” kullanan iki yeni jeneratörün alınması talimatını verdiğini yazdı.

Habere göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Palmas, Hristodulidis’in talimatını duyurduğu açıklamasında, Rum Elektrik Kurumu AİK ve ilgili diğer kurumların da bu kararı desteklediklerini ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in bu talimatının sonuçlarının, pahalı elektrik üretimi, çevre kirliliği ve jeneratörlerin 110 ila 150 milyon euroluk maliyetinin tüketicinin omuzlarına yüklenmesi anlamına geldiğini belirtirken, Hristodulidis’in seçim öncesi verdiği “ucuz enerji” taahhüdünü ise yerine getiremeyeceğinin görüldüğü yorumunda bulundu.