Hristodulidis: En büyük zorluğum elektrik fiyatlarını düşürmek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, görevde geldiği 18 aylık süreyi değerlendirdi. Hristodulidis, yönetimi boyunca vatandaşların günlük yaşamlarını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını belirtti. "Politikalarımız zamanla tüm alanlarda daha da olumlu sonuçlar verecek. Kıbrıs halkı adına buradayım ve sadece onların çıkarlarını gözetiyorum, kimseye hesap vermem," ifadelerini kullandı.

“Elektrik fiyatları en büyük zorluk”

Rum lider, iç politikadaki en büyük zorluklardan birinin elektrik fiyatları olduğunu vurguladı. Hristodulidis, bu maliyeti düşürmek adına çalışmalar yürüttüklerini ve belirli bir plan üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Hükümetin en büyük sorumluluk alanlarının eğitim ve sağlık olduğunu söyleyen Hristodulidis, "Vatandaşlarımıza nerede olursa olsun eşit hizmet sunmak zorundayız," dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Hristodulidis, üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olduğunu belirtti. Hristodulidis "Bu konuda umudumun son zerresini de değerlendireceğim," dedi.