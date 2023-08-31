Hristodulidis, Ermenilerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisiyle görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs’ta yaşayan Ermenilerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Vartkes Mahdessian’la dün bir görüşme yaptı.

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31/08/2023

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Hristodulidis, Ermenilerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisiyle görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs’ta yaşayan Ermenilerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Vartkes Mahdessian’la dün bir görüşme yaptı.

Haravgi gazetesi, Ermenilerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Vartkes Mahdessian’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ilk resmi görüşmesini yaptığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis-Mahdessian görüşmesinde ele alınan konular arasında, Kıbrıs’ta yaşayan Ermeniler için bir müze açılması ve “Kıbrıs Üniversitesi’nde” Ermenice bölümünün oluşturulmasının yer aldığını vurguladı.

31/08/2023 10:48
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TAGS: Hristodulidis, Ermenilerin Rum Meclisi
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