Hristodulidis “farklı bir çözüm çerçevesi görüşmeyeceğini” açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına yanıt olarak, “üzerinde uzlaşıya varılmış çözüm çerçevesinden farklı bir çözümü görüşmeyeceğini” söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yaklaşan Noel yortusu sebebiyle çeşitli askeri kışlaları ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına “üzerinde uzlaşıya varılmış çözüm çerçevesinden farklı bir çözümü görüşmeyeceğini” söyleyerek yanıt verdiğini yazdılar.

Gazetenin haberine göre Hristodulidis, “irade olması durumunda müzakerelerin hemen ilerleyeceği” iddiasında bulunurken Kıbrıs Türk tarafının “tüm durumu çıkmaza sokmak ve farklı seçenekleri ileri götürmek amacıyla hareket etmesi ihtimalinden” bahsetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarının sorulması üzerine, “Sn. Tatar’dan, yapmaya devam ettiği açıklamalardan farklı bir şey duymayı beklemiyordum” yanıtını veren Hristodulidis; “Hem Sn. Tatar hem de Sn. Erdoğan’a, üzerinde uzlaşılmış çözüm çerçevesinden farklı bir çözümün olmadığını ve farklı bir şeyi müzakere etmemizin mümkün olmadığını söylemek isterim” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisinin Kıbrıs’a gelerek adada kalmasının büyük önem taşıdığını ve bu durumun BM tarafından da anlaşılmakta olduğuna inandığını belirtirken kişisel temsilcinin resmen duyurulmasını beklediklerini vurguladı.

-Kıbrıs Grubu ve Ulusal Konsey

Hristodulidis konuşmasının devamında, yeni yılla birlikte Kıbrıs grubunu açıklayacağını, ayrıca BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilci atadığını resmen duyurmasının ardından Ulusal Konsey’i de toplayacağını duyurdu.

BM Genel Sekreteri’nin atayacağı kişisel temsilcinin görev ve yetkilerinin neler olacağı şeklindeki bir soruya ise Hristodulidis şu yanıtı verdi: “Bu konuyu Genel Sekreterle görüştük ve herhangi bir koşul veya koşullar yoktur. Bunlar BM kararlarınca belirlenir ve bu kararlar Genel Sekreter için de bağlayıcıdır. Bu bize BM tarafından defalarca söylenmiştir”.

Politis gazetesi, Hristodulidis’in açıklamalarını yansıttığı haberinde, Hristodulidis’in “uzlaşılmış müzakere zemini” derken neyi kastettiğini de sorguladı.

Gazete, Hristodulidis’in, son dönemde kendisine yöneltilen eleştirileri bertaraf etmek adına, yeni yılda ulusal konseyi toplayacağı ve Kıbrıs grubunu açıklayacağını duyurduğunu belirtirken uzlaşılmış zeminde müzakereye vurgu yaptığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in “uzlaşılmış zeminden kastının BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin temel ilkeleri mi yoksa Guterres Çerçevesi mi olduğunu” sorguladı.

Hristodulidis’in “Guterres Çerçevesini kastediyorsa neden ismiyle dile getirmediği” sorusunu da soran gazete, Hristodulidis’in daha önce “Uzlaşılmış Çerçevenin iki temel parametresinin, mülkiyet ve yönetimin, yeniden müzakere edilmeleri gerektiği” şeklindeki açıklamalarının ise çok az kişi tarafından hatırlandığı değerlendirmesinde bulundu.