Hristodulidis, Fransız Büyükelçisiyle Görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Fransa’nın “Kıbrıs’taki” yeni büyükelçisi İsabelle Dumont ile dün bir araya geldiği haber verildi.

Dumont’un yakın zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e güven mektubunu sunacağını yazan Fileleftheros, Hristodulidis’in görüşme konusunda sosyal medyada yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki mükemmel işbirliğinin Dumont’un adadaki görevi boyunca da gelişmeye devam edeceğinden emin olduğunu belirttiğini ekledi.



18/09/2019 12:30