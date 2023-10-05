Hristodulidis Granada'ya gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmak amacıyla bu sabah Granada’ya gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Hristodulidis’in, İspanya’nın Granada şehrinde bugün başlayacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılacağını yazdı.

Habere göre toplantıda, Avrupa’nın geleceğine ilişkin yol haritaları ele alınacak.

Hristodulidis yarın ise yine Granada’da gerçekleştirilecek olan AB Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na da katılacak.