Hristodulidis, Güney Kıbrıs’a yatırım getirmek için ABD’ye gidecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yıl sonu dolayısıyla Fileleftheros gazetesine verdiği geniş kapsamlı söyleşinin bugünkü kısmı gazetede “Vatandaşlar Değişimi Hissedecek” başlığıyla yer buldu, demecin “Üsler ve Kıbrıs sorunuyla” ilgili ikinci kısmı ise yarın yayımlanacak.

Hristodulidis’in gazeteye demecinin bugünkü kısmında özetle iç konulara ve hükümetin faaliyetlerine atıfta bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in demecinde atılacak bir sonraki adımlar yanı sıra 2025 yılı içerisinde ileriye götürülecek revize edilmiş politikaları ortaya koyduğunu da iletti.

Demecinde değişimlerin vatandaşlara ulaşacağını ve vatandaşların bunu hissedeceğini de dile getiren Hristodulidis, yabancı yatırımlara da atıfta bulunarak önümüzdeki nisan ayında yeni yatırımlar çekmek için ABD’ye gideceğini kaydetti.

Denizcilik ve teknoloji konusundaki yatırımların ülkeye çekilmesinin hedefleneceğini dile getiren Hristodulidis, demecinde ayrıca Kıbrıslı Rum bilim insanlarının yurt dışından ülkeye geri dönmesine ilişkin plana da atıfta bulundu.

Orta sınıfın ve Kıbrıslı Rumlara ait işletmelerin güçlendirilmesine yönelik vergi değişikliğinden de söz eden Hristodulidis seçim öncesinde parti kurmasının söz konusu olmadığını söylediğini anımsattı ve söylediğine sadık kalacağını vurguladı.

Hristodulidis 2025 yılında değişeceklerini ve devletin düzeyini yükselteceklerini de ifade etti.

Hristodulidis’in ocak ayı içerisinde 2025 yılıyla ilgili önceliklerini ortaya koymaya hazırlandığını yazan gazete, 2025 yılının ülkenin dijital değişimine adanmış bir yıl olacağını kaydetti.

Hristodulidis iç gelir kanunuyla ilgili potansiyel cezai ihlalleri ve ilgili mali suçları araştırmak için Güney Kıbrıs’a giden FBI heyetine de atıfta bulunarak, ülkenin adını yalnızca bu şekilde temizleyeceklerini sözlerine ekledi.