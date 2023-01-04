Hristodulidis Guterres Çerçevesini müzakere etmeye hazır olduğunu açıkladı

Eski Rum Dışişleri Bakanı ve önümüzdeki başkanlık seçimleri adaylarından olan Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa ilişkin çelişkili açıklamalarda bulunduğu iddia edildi.

Alithia gazetesi, eski Rum Dışişleri Bakanı ve başkan adaylarından biri olan Nikos Hristodulidis’in özellikle Kıbrıs sorununa ilişkin çelişkili açıklamalarda bulunduğunu iddia ederek Hristodulidis’in bu açıklamalarını okuyucusuna yansıttı.

Hristodulidis’in bir televizyon kanalındaki bir programda yaptığı açıklamada, Guterres Çerçevesini müzakere etmeye hazır olduğunu ve bunu çok kararlı bir şekilde gerçekleştireceğini söylediğini belirten gazete, ancak Hristodulidis’in daha önce yaptığı bazı açıklamalarda, Guterres Çerçevesinin “Kıbrıs sorununda gerçekleşmiş en iyi şey” olarak nitelendirdiğini ve müzakerelerin bu noktadan devam etmesi gerektiğini de savunduğunu okuyucuya aktardı.

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04/01/2023 11:30