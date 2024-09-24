Hristodulidis: Guterres, Kıbrıs Konusunda yeni bir çabaya girişti

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24/09/2024

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Hristodulidis: Guterres, Kıbrıs Konusunda yeni bir çabaya girişti

Rum Lider Hristolidis New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Görüşmeyi yararlı olarak nitelendiren Hristolidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs konusunda sonuç alıcı bir çabaya giriştiğini iddia etti.

Hristodulidis, “müzakerelerin yeniden başlaması için kararlı ve hazır olduğumuzu ilettik” dedi.

Ekim ayında bir şey olma olasılığı olup olmadığı sorulduğunda, Rum Lider "Genel Sekreter bize bildirdiği üzere, yaptığı görüşmeler kapsamında yarın Sayın Erdoğan'la bir görüşme yapılacağını anlıyorum ve umarım bu gerçekleşmeyle ilgili olumlu sonuçlar olur." dedi

24/09/2024 08:46
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