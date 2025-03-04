Hristodulidis, Guterres’ten Cenevre Mektubu aldığını açıkladı

Rum Sözcüsü Konstantinos Letymbiosis Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides’in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek genişletilmiş Kıbrıs toplantısına katılmaya davet eden bir mektup aldığını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, mektubunda toplantının Kıbrıs meselesinde ilerleme kaydedilmesi amacıyla anlamlı bir görüş alışverişine zemin hazırlayacağını belirtti.

Letymbiosis’in açıklaması şöyle:

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, 17 ve 18 Mart tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşecek Kıbrıs konusunda genişletilmiş toplantıya katılmaya davet eden bir mektup almıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, mektubunda toplantının amacının Kıbrıs konusunda ilerleme sağlanmasıyla ilgili anlamlı bir görüş alışverişi yapmak olduğunu vurgulamaktadır.

Mektuba göre, toplantı 17 Mart akşamı bir akşam yemeği ile başlayacak ve 18 Mart sabahı ikili görüşmelerle devam edecektir. Ardından, Birleşmiş Milletler Sarayı’nda katılımcıların genel oturumu yapılacaktır.

Toplantının ayrıntılı gündemi önümüzdeki dönemde açıklanacaktır. Genel Sekreter, aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs konusunda ortak bir zemin arayışına olan kararlı bağlılığını yineleyerek, bu toplantının gelecekte olumlu bir dinamik yaratacağına dair ümidini dile getirmiştir.

Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, bu genişletilmiş toplantıya yapıcı bir tutum ve samimi bir siyasi irade ile katılacağımızı, bunun da müzakerelere kaldığı yerden yeniden başlanması için bir fırsat teşkil edeceğini hedeflediğimizi ifade ediyoruz