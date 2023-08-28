Hristodulidis, İbrahimağa Köprülü Cami'ye saldırının araştırılmasını talep etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Cami’ye yapılan saldırının araştırılması için talimat verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Cami’ye yapılan saldırının araştırılması için talimat verdiği hükumetin de olayı kınadığını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya platformu “X” aracılığıyla yaptığı açıklamada, İbrahimağa Köprülü Cami’ye yapılan saldırının kabul edilemez ve kınanması gereken bir olay olduğunu belirtti.

Letimbiotis, hükümetin bu tür olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini de vurguladığını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in saldırı olayının hızlı bir şekilde araştırılması, faillerin tespit edilmesi ve adalete teslim edilmesi için ilgili makamlara talimat verdiğini söyleyen Letimbiotis, dini özgürlüklerin, ülkenin dini anıtlarının korunmasının, devletin ve halkın müzakere edilemez önceliğini teşkil ettiğini de belirtti.

Hükümetin, şiddet olaylarına yönelik müsamahasının sıfır olduğunu belirten Letimbiotis, kamu güvenliğinin korunmasının devletin temel yükümlülükleri arasında yer aldığını ifade etti.