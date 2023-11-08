Hristodulidis, insani yardım koridoru önerisini anlatmak üzere Paris’e gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İsrail ateşi altındaki Gazze’deki siviller için Paris’te düzenlenecek uluslararası insanî konferansa katılmak üzere bugün Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile birlikte Fransa’ya gideceği, yarınki konferansta Gazze’ye Güney Kıbrıs üzerinden, denizden insanî yardım koridoru önerisini anlatacağı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Başkanlık Sarayı’nda dün düzenlediği rutin haftalık basını bilgilendirme toplantısında devlet ve hükümet başkanları ve dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek toplantıda Gazze’ye kesintisiz su, yakıt ve elektrik enerjisi sağlanması ve insanî yardım ulaştırılması konusunun masaya yatırılacağını söyledi.

Letimbiotis, konferansta Rum yönetiminin, Gazze’ye güvenli ve sürekli insanî yardım ulaştırılması için Güney Kıbrıs üzerinden deniz koridoru oluşturulması önerisinin konferans çerçevesinde masaya yatırılacağını belirtti.

Hristodulidis’in katılımcılara, projesinin parametrelerini, son dönemde Mısır Cumhurbaşkanı, Ürdün Kıralı, İsrail Başbakanı, Avrupa Komisyonu Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı Filistinli yetkililerle yaptığı temasları anlatacağını söyleyen Letimbiotis, Rum yönetiminin denizden insanî yardım koridoru inisiyatifine gösterilen ilginin, Güney Kıbrıs’ın mevcut krizde ve bölgede oynayabileceği role vurgu yaptığını sözlerine ekledi.

Aynı gazete “Savaşın Yayılması Endişesi” başlıklı başka bir haberinde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün Meclis Dışişleri Komitesi’nde “Orta Doğu’daki krizin yayılması ve savaş çıkması olasılığında büyük endişe belirttiğini yazdı.

Habere göre Komite üyelerine Rum yönetiminin Gazze Şeridi’ndeki gelişmelerle ilgili pozisyonunu “bölgede iki devlet kurulmalı, Hamas’ın Filistinlileri temsil etmiyor, bir terör örgütüdür” sözleriyle dile getiren ve Gazze’ye denizden insanî yardım koridoru önerisini anlatan Kombos, “Bakanlığımızın hedefi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni zırhlandırmaktır” dedi.

Kombos, sivillerin tahliyesi başlığında, bugüne kadar 35 ülkeden 1088 kişinin çatışma alanından tahliye edildiğini ancak krizin genişleyip savaşa dönüşmesi halinde 100 bin kişinin tahliye edilmesi gerekeceğine dikkat çekti.

Meclis Dışişleri Komitesi’nin DİSİ, DİKO ve DİPA’lı üyeleri, Hristodulidis hükümetinin inisiyatifini doğru bulduklarını ve desteklediklerini söylerken AKEL’li üyeler Rusya’nın Ukrayna işgaline farklı, İsrail’in Gazze işgaline farklı hassasiyet göstermekle suçladı ve İsrail’in operasyonlarına daha farklı tavır sergilemesi gerektiğini söyledi.

Haravgi ise “Dışişleri Bakanı Orta Doğu’daki Krizin Yayılmasından Yoğun Endişe Duyuyor” başlığıyla aktardığı haberinde Meclis Dışişleri Komitesi’nin AKEL’li üyesi Yorgos Lukaidis’in “insani yardım koridorunun işleyebilmesi için hükümetin ateşkes talep etmesi gerekirdi” uyarısına yer verdi.