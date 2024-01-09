Hristodulidis kabinede değişikliğe gitti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün kabinesinde değişikliğe gitti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daha önce duyurduğu kabine değişikliğini dün hayata geçirdiğini ve yeni kabineyi açıkladığını yazdılar.

Gazete: “Pazar Kulisi – Bası Kabine Değişikliğini Getirdi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, bir süredir kabine değişikliği konusunda devam eden tartışmaların dün sona erdiğini, Hristodulidis’in dün değişen bakanları açıkladığını yazdı.

Haber göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Tarım Bakanı Maria Panayotu, Sağlık Bakanı Mihalis Damianos ve Adalet Bakanı olarak ise Marios Harciyotis atandı.

Hristodulidis ayrıca, Araştırma ve İnovasyon Müsteşarı olarak Nikodomos Damianu, AB İşleri Müsteşarı olarak Marilena Rauna, Çevre Komiseri olarak Andonia Teodosia, Vatandaşlar Komiseri olarak Panayotis Palates ve Kırsal Kesimler Komiseri olarak ise Haralambos Hristofina’yı atadı.

Gazete, Hristolidis’in bu değişliklerle daha partisel bir kabine oluşturduğunu belirterek, savunma bakanı olarak atanan Palmas’ın DİKO’dan ayrılmış DİPA üyesi, sağlık bakanı olarak atanan Damianos’un da DİKO Başkan Yardımcısı olduğunu vurguladı.

Habere göre tarım bakanı Maria Panayotu EDEK, Çevre Komiseri Antonia Teodosia ise Çevrecilerin kurucu üyelerinden.

Parti başkanlarını bilgilendirmedi

Gazete haberinin devamında, Hristodulidis’in yeni kabine konusunda Pazar günü yoğun kulis faaliyetleri gerçekleştirdiğini, bazı bakanların görevden alındıklarını veya atandıklarını son ana kadar bilmediklerini ve en önemlisi de, daha parti temelli bir kabine oluşturmasına rağmen Hristodulidis’in, koalisyon partilerinin başkanlarını bu konuda bilgilendirmediğini de iddia etti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’ın dün sabah düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılmadığını, daha sonra yaptığı açıklamada ise “atamaların sadece Hristodulidis’in imtiyazı ve kararı olduğunu” söylemekle yetindiğini belirten gazete, DİPA Başkanı Marios Karoyan’ın da açıklamasında, değişiklikler konusunda bilgilendirmeyi sabah 9’da aldığını, bu değişiklikleri yapmanın Hristodulidis’in anayasal hakkı olduğunu ve bu şekilde davranmayı seçtiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan AKEL ve DİSİ’den ise Hristodulidis’e eleştiriler geldi.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Hristodulidis’in kendi yarattığı krizi çözmek adına kabine değişikliği yapmak zorunda kaldığını belirterek devlet idaresinin ciddi bir iş olduğunu ve bu şekilde de idare edilmesi gerektiğini ifade etti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise, bir hükümetin kurulduktan 10 ay sonra yapılandırmaya gitmesinin büyük bir hayal kırıklığı göstergesi olduğunu ve yeni kabinenin yeni umutlar ve beklentiler yaratmaktan uzak olduğunu söyledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Hükümetin DİKO’laştırılması – Yeni Oluşum Konusunda DİPA ve EDEK’te Hayal Kırıklığı”.

Politis: “Yeni Varsayımsal Vaatlerle Gerekli Yapılanma – İhtiyaç Düzenlemesi ve Al-Ver”.

Haravgi: “Kişiler Değişiyor Politikalar Değişmiyor”.