Hristodulidis: Kabloyla elektrik projesi devlete ve vatandaşa yük olmayacak

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07/09/2024

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Hristodulidis: Kabloyla elektrik projesi devlete ve vatandaşa yük olmayacak

 

Rum Lider Nikos Hristodoulidis, Kıbrıs'ın Yunanistan'a elektrik bağlantısıyla ilgili projeye değinerek, "ne devlete ne de vatandaşlara yük olmayacağız. Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet eden bir karar alacağız" dedi.

Aynı zamanda, projenin "hiçbir yere dayanmadığını" söyleyen Rum Lider, Maliye Bakanı ile Enerji Bakanı arasındaki anlaşmazlık raporlarını reddetti.

Hristodulidis “Farklı bir durum yok. Bir Bakanlığın işi ekonomik verileri koymak, diğer Bakanlığın işi enerji verilerini koymak, bir bütün olarak karar veriyoruz. Sonuçta bu Bakanlar Kurulu'nun kararıdır" diye konuştu.

Hükümet temsilcisi Konstantinos Letympiotis ise dolaylı olarak Kıbrıs ve Yunanistan Enerji Bakanlıkları arasında bir anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Ancak projenin "ele alınması gereken birçok yönü olduğunu" söyleyen Rum Sözcü, engellerin yalnızca mali ve hukuki yönlere odaklandığını ima etti ve  "Projede gri alanlar veya belirsizlikler olmamalıdır." diye ekledi.

07/09/2024 14:11
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TAGS: haber, kıbrıs, Hristodulidis
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