Hristodulidis Katar'da ziyaretlerde bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Katar’da gerçekleştirdiği temaslar bugün Rum basınında geniş yer aldı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldiğini yazdılar.

Gazete dünkü görüşme sırasında Gazze’deki insani krizin çözümlenmesi çabasında Güney Kıbrıs ve Katar’ın iş birliği yapabileceği konusunda mutabık kalındığını yazdı.

Güney Kıbrıs’tan bir grup uzmanın, Gazze için “Amalthea” girişiminin çeşitli boyutlarını ele almak amacıyla Katar’ı ziyaret edeceğini yazan gazete, Rum Yönetimi’nin, İsrail’in ardından, Güney Kıbrıs’ın inisiyatifinin hayata geçirilmesinde ve üzerinde anlaşma sağlanmasında belirleyici rol oynayabilecek ikinci ülkenin Katar olduğunu düşündüğünü de belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodolidis yaptığı açıklamada görüşmeler çerçevesinde, bölgedeki gelişmeler ile özellikle Güney Kıbrıs’ın insani deniz koridorunun oluşturulmasına yönelik inisiyatifi içerisinde oynayabileceği rolün uzun bir şekilde ele alındığını ifade etti.

Hristodulidis, Katar Emirinin, (Güney Kıbrıs’ın) önerisini çok iyi bildiğini ayrıca bunu, Fransa Cumhurbaşkanı ile de görüştüğünü kendisine ilettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerden de söz eden Hristodulidis, özellikle ekonomi alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerekliliğinden bahsetti.

Hristodulidis, Katar Emirinin görüşme sırasında ayrıca turizm, enerji ve alt yapı sektörlerinde ülkesinin yatırım yapma perspektiflerini incelemesi için çeşitli yatırım fonlarından oluşacak bir grubu gelecek haftalarda Güney Kıbrıs’a göndermeye karar verdiğini ifade etti.

Katar ile bugün eğitim alanında önemli bir Karşılıklı Memorandum anlaşması imzaladıklarına da dikkati çeken Hristodulidis, bu anlaşmayla birlikte Güney Kıbrıs üniversitelerinin, Katar’ın yurt dışında öğrenim görmesi için vatandaşlarına verdiği burslar listesine dahil edildiğini belirtti.

Katar Emiriyle Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını söyleyen Hristodulidis, Katar ile Türkiye arasındaki özellikle ilişkilerin herkes tarafından bilindiğini, üzerinde uzlaşmaya varılan çerçevede müzakerelerin yeniden başlaması için ülke tarafından yapılabilecek her türlü katkıyı memnuniyetle karşılayacaklarını da söyledi.

Alithia gazetesi “Maketler Yeniden Gelmeye Başlayacak” başlığıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta yatırım için Dimitris Hristofyas hükümeti döneminde gelen ve kendilerine hiç inşa edilmemiş lüks binaların maketlerini getiren Körfez Arap ülkelerinden emirlerle olan tarihin tekrarlanmak üzere olduğunu savundu.

Gazete haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, yatırım perspektiflerini incelemek üzere Katar’dan bir grubun Güney Kıbrıs’a geleceği şeklindeki açıklamasına atıfta bulundu.

Haravgi gazetesi ilgili haberi ise “Hristodulidis Katar Emiri ile Orta Doğu ve Kıbrıs Sorununu Ele Aldı” başlığıyla aktarırken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ile de görüştüğünü yazdı.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs ile Katar arasında eğitim alanında imzalanan anlaşma haberine yer verdi.

Habere göre iki ülke arasında imzalanan Karşılıklı Anlayış Memorandumu, Güney Kıbrıs adına Rum Başkanlığı Müsteşarı İrini Piki, Katar adına ise Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanı Buthaina Bint Ali Al-Jabr Al-Nuaimi tarafından imzalandı.

Anlaşma, yüksek öğretimde iş birliğinin yanı sıra akademik çalışma programlarına ilişkin bilgi teatisi, diplomaların karşılıklı tanınmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması ve telif haklarının korunmasını da ön görüyor.