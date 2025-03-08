Hristodulidis: 'Kıbrıs Müzakereleri AB İlkeleri ve Değerleri Çerçevesinde Devam Etmeli

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, Cenevre’de yapılacak olan Kıbrıs meselesine ilişkin genişletilmiş toplantıya “net bir planla” katılacağını belirtti.

Hristodulidis, bu açıklamayı, Atina’da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı görüşme sırasında yaptı. Hristodulidis, ortak basın toplantısında, “Cenevre’ye net bir planla, net bir tasarımla gidiyorum. Ne başarmak istediğimizi çok iyi biliyoruz ve bu, 2017 yazında kesilen müzakerelere kaldıkları yerden devam etmekten başka bir şey değil” dedi.

Rum Lider ayrıca, görüşmelerin, müzakerelerin kazanımlarının üzerine inşa edilmesi ve yalnızca Kıbrıs meselesinin çözülmesi amacıyla, kabul edilen çerçeveye – Avrupa Birliği’nin ilkeleri ve değerlerine” dayandırılması gerektiğini vurguladı. Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ta federal bir çözümü desteklediğini de yineledi.

Hristodulidis “Bugün kamuya açık bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum:

Kabul edilen çerçeveyi aşan herhangi bir şey, tartışmaya bile açılmamalıdır ve bunun uluslararası toplumun da pozisyonu olmasından memnuniyet duyuyorum” dedi. Cenevre toplantısından hemen sonra yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısının bir “mutlu tesadüf” olduğunu ifade eden Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de toplantıya katılacağını belirtti ve bu toplantıda, Kıbrıs meselesinin durumuyla ilgili diğer AB üyesi devletlerin başkanlarını bilgilendirme fırsatının olacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca, Cenevre toplantısının “şu anda uluslararası düzeyde tartıştığımız konularla da ilgili olduğunu” belirtti. Hristodulidis, Özellikle, uluslararası hukukun, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün temel ilkelerinin sorgulanmaya çalışıldığı bir dönemde, Cenevre toplantısının özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Yunan Başbakanı Mitsotakis de Hristodulidis’in Kıbrıs meselesini çözmeye yönelik çabalarını takdir ederek, “Bu diyaloğu canlı tutma çabalarınızı ve nihayetinde Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm getirme çabalarınızı takdir ediyorum. Yunanistan, sorumlu olduğu ölçüde bu çabalarınızı desteklemeye devam edecektir” dedi.