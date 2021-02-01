Hristodulidis, Kıbrıslı Türk gazeteciler konusunda mektup gönderecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıslı Türk gazeteciler konusunda Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e yeni bir mektup göndereceği haber verildi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan haberde, Hristodulidis’in “Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıslı Türk gazetecileri mahkemeye vermesi, aynı zamanda Kıbrıs Türk liderine eleştirilerde bulunan Kıbrıslı Türk gazetecilerin uğradığı saldırıların ardından, Borrell’e yeni bir mektup göndereceği” haber verildi.

Hristodulidis’in “Avrupa” gazetesi genel yayın yönetmeni Şener Levent aleyhindeki davalarla alakalı olarak 4 Ocak 2021 tarihinde Borrell’e mektup gönderdiğini anımsatan gazete, Rum Haber Ajansı KİPE’nin “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Hristodulidis’in, “Kıbrıslı Türk gazeteci Ayşemden Akın aleyhindeki yeni dava, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştiren Kıbrıslı Türk gazetecilerin sosyal medyada uğradığı saldırıların ardından”, Borrell’e yeni bir mektup gönderme niyeti bulunduğunu ekledi.

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01/02/2021 12:33