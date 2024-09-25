Hristodulidis, Kıbrıs’ta çözüm için Erdoğan’a çağrı yaptı…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis BM Genel Kurulu’na hitap etti.

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs’ta çözüm için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı.

“Kıbrıs'ta barış meşalesi yakılmayı bekliyor” diyen Hristodulidis, işgal iddialarını tekrarladı.

Hristodulidis, “Bana sık sık Kıbrıs'ta 50 yıl sonra barış konusunda iyimser olup olmadığım soruluyor. AB'nin ilham verici kurucularından biri olan Jean Monnet'nin şu sözlerini hatırlatmama izin verin: "Bu, kör bir iyimserlik veya felç edici bir kötümserlik zamanı değil. Şimdi kararlı olma zamanı." Dedi

Rum Lider devamla, “Barış vaadini yerine getirmek için yeniden birleşmenin zorunluluğunu anlayan BM'ye, BM Genel Sekreteri'ne bakıyoruz. Kıbrıs sorununa uygulanabilir bir çözüm için müzakereleri yeniden başlatmak için tüm çabaları göstermeye kararlıyım, tek çerçeve dahilinde… BM Güvenlik Konseyi Kararları tarafından tanımlanan siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon ve AB hukuku, değerleri ve ilkeleriyle tam uyumlu bir federasyon çağrısı yapan ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları…

Hristodulidis, “Bu salonda son kez karşınıza çıktığımdan beri, barış sürecini yeniden başlatmak için her türlü çabayı gösterdik. Barış yolundan başka bir alternatif yoktur. Ben kararlıyım ve bugün müzakere masasına oturmaya hazırım. Yarın değil. Bugün” diye konuştu

Konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Rum lider “Sayın Erdoğan'a, tarih bizi yargılayacaktır, ve tarih, barışı sağlama fırsatı olan ve bunun yerine revizyonizm ve uluslararası hukuku hiçe sayma yolunu seçen liderlere yansıttığı ışıkta affetmez. Liderlik etmek isteyenler örnek olarak liderlik etmelidir” dedi.