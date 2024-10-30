Hristodulidis: Kıbrıs’ta federal temelde çözüm için ABD’ye güveniyoruz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sonrası sosyal medya üzerinden Bİden’e hitaben paylaşım yaptı.

Rum Lider “Kıymetli Başkan @POTUS, davetiniz için çok teşekkür ederim. Beyaz Saray’da bulunmak büyük bir onur. Ülkelerimiz gerçekten stratejik bir işbirliği inşa etti ve ilişkilerimiz stratejik ve tarihi bir zirveye ulaştı. İkili düzeyde, önemli alanlarda yakın işbirliği içindeyiz ve geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ta yapılan ilk stratejik diyalogun ardından, her iki ülkemizden de daha fazla işbirliğini güçlendirme yönünde net ve güçlü bir siyasi irade bulunmaktadır. Bölgesel düzeyde, Kıbrıs, büyük jeopolitik öneme sahip bir bölgede ABD için öngörülebilir ve güvenilir bir ortaktır. Mevcut zorlukları aşmak, Gazze’ye acil insani yardım göndermek ve üçüncü ülke vatandaşlarının bölgeden tahliyesi konusunda ABD ve diğer ortaklarla yakın çalışıyoruz” dedi

Kıbrıs’ın son 50 yıldır Türk işgali altında olduğunu iddia eden Rum Lider, “ müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümü için sizin desteğinize, ABD’nin desteğine güveniyorum. Bu çözüm, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarıyla uyumlu olmalı ve ortak ilkelerimiz ve değerlerimiz olan demokrasi ve insan haklarına saygı temelinde olmalıdır” diye ekledi.