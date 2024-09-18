Hristodulidis: ''Konuşmalarıma ‘adil çözüm’ yazdıkları zaman ben onu siliyorum''

GKRY lideri Nikos Hristodulidis Sigma TV’de “UnCensored” programına verdiği demeçte, halka Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulunmasından söz etmenin adil olmadığını söyledi. Hristodulidis şu ifadeleri kullandı: “Benim için bir konuşma taslağı hazırladıklarında ve taslakta Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulunmasına ilişkin ifade yer aldığında, ben adil kelimesini siliyorum çünkü çözüm adil olamaz. Bunu söylersem, halkla dalga geçmiş olurum. Adil bir çözüm, 1974 öncesi duruma geri dönmektir. Geri dönemeyiz. Ben halka, yapılamayacak şeylerin sözünü vermeyeceğim.”

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