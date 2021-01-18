Hristodulidis Körfez Ülkelerinde Temaslarda Bulunuyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) ve Suudi Arabistan ile resmi temaslarda bulunuyor.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in bugün BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye gittiğini ve mevkidaşı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’la görüşeceğini belirtti.

Hristodulidis-Nahyan görüşmesinde Kıbrıs sorunu, ikili konular, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki gelişmeler ile AB-BAE arasındaki ilişkilerin ele alınacağını belirten gazete, Hristodulidis’in buradaki temaslarının ardından 19 Ocak Salı günü ise Riyad’a gideceğini ve Suudi mevkidaşı Faisal Bin Farkan Al Saud ile görüşeceğini yazdı.

Habere göre, Hritodulidis, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef Falah M. Al-Hajraf’la da biraraya gelecek.

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18/01/2021 11:59