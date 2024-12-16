Hristodulidis Leyen ile Suriye konusunda telefon görüşmesi yaptı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün öğleden sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile Suriye meselesini ve Rum yönetiminin AB’ye sunduğu Suriye çalışma belgesini ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayanarak Hristodulidis’in, bu hafta yapılacak zirve öncesinde dün öğleden sonra Avrupa Komisyonu başkanıyla telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Habere göre Hristodulidis Leyen’e ile hem bölge ülkelerinin liderleriyle temasları hakkında bilgi verdi hem de “AB’nin somut, özlü inisiyatifler alarak bölgede başrol oynaması gereğini” iletti. Bu çerçevede Leyen ile Güney Kıbrıs’ın sunduğu ve “AB’nin oynayabileceği rolle ilgili somut fikir ve öneriler içeren” Suriye çalışma belgesini görüştü. Belge yapılması beklenen Dış Konular Konseyi’nde ele alınacak.

Letimbiotis Türkiye ziyareti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde Leyen’in talebiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde özellikle garantör güçlerin de katılımıyla düzenlenecek konferans ışığı altında, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin de ele alındığını kaydetti.

Görüşme sırasında Hristodulidis’in AB’nin harcanan çabalardaki katalizör katkısını vurgulayarak Güney Kıbrıs’ın Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesine, “bu ilişkilerdeki ilerlemenin açıkça Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle bağlantılı olması ilkesiyle sergilediği yapıcı tavrın” altını çizdiği kaydedildi.

Gazete Nikos Hristodulidis’in bu telefon görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Rum yönetiminin “Suriye konusunda başrol sahibi olmak zorunda olduğunu" öne sürdüğünü yazdı.

Habere göre Rum yönetiminin AB’ye sunduğu çalışma belgesinin ve nasıl bir rol talep ettiğinin sorulması üzerine Hristodulidis “AB üyesi sıfatı ve coğrafik açıdan Suriye’ye yakınlığı nedeniyle rol oynamak zorunda olduklarını ve başrol talep ettiklerini” söyledi.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın Suriye’deki gelişmelerden, diğer ülkelerden çok daha fazla etkilendiğini söyledi ve “bazı olguları elde etmek istiyoruz, bölgenin ortak yaklaşımını, tezleri iletmek -ki sunduğumuz çalışma belgesi aracılığıyla iletiliyor- istiyoruz.” ifadesini kullandı.