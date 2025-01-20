Hristodulidis liderler görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugünkü görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a New York’ta akşam yemeğinde de ele aldıkları geçiş noktaları ve diğer fikirlerle ilgili sekiz maddelik bir teklif paketi sunduğunu söyledi

Sunduğu paketin, parça parça değil tamamen kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Hristodulidis, paketin, tüm Kıbrıslıların, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin yararına olduğunu savundu.

“Sigmalive” ve diğer internet gazetelerine göre Hristodulidis bugün gerçekleştirilen liderler görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreterinin Tatar'a sunduğu fikirler konusunda olumlu olduğunu söyleyen Hristodulidis, New York’ta, geçiş noktalarının yanı sıra danışman komitesi, gençlik teknik komitesi ve gerçeklik komitesi de önerdiğini, bunların bugün sunduğu pakete de dahil edildiğini ifade etti.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bugünkü görüşmede karar almaya hazır olmadığını söyleyerek zaman istediğini, müzakerecilerin görüşmeye devam edeceğini ve Tatar hazır olduğu zaman yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Hristodulidis, Tatar’ın “Athienu” (Kiracıköy) konusunda olumsuz olduğunu ileri sürdü.