Hristodulidis: Lute’un ziyareti çözüm sürecinde belirleyici olacak

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya yapacağı ziyaretin, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair belirleyici nitelikte olacağını açıkladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, özel danışman Jane Holl Lute’un, müzakere süreci için belirleyici olacak bir belge sunmayı amaçladığını söyledi.

Hristodulidis, Lute’un kesinleşmemekle birlikte, 15-21 Aralık tarihleri arasında yapacağı tahmin edilen ziyareti yaklaştıkça geçici Özel Danışmanın hedefinin; “referans şartları konusunda, müzakerelerin sadece başlamasına değil aynı zamanda makul bir sürede de tamamlanmasına ilişkin kılavuz teşkil edecek bir anlaşmaya varmak olduğunu” iddia etti.

Üzerinde uzlaşma aranacak belgede neler olabileceğini de söyleyen Rum Dışişleri Bakanı, “Gelişmelere kılavuzluk edecek çok önemli bir belge olmasını bekliyoruz. Guterres çerçevesinden çok daha belirleyici ve 2014 Şubat ortak açıklamasından çok daha fazlası olacak. İçeriği, müzakerelerde belirleyici olacak.” Diye konuştu.

Öze ilişkin olarak değerlendirdiği güvenlik, garantiler gibi çok daha belirgin konularda, anlaşmazlıkların bulunduğunu kaydeden Hristodilidis, referans şartlarında sonuca ulaşılabileceğini savundu.

Rum Dışişleri Bakanı “Bu referans şartları, müdahil tarafların görüş ayrılıkları bulunan çok belirgin unsurlarla meşgul olacak müzakerelere gidilmesi içindir. Öze ve sürece de değinilecek bu referans şartlarıyla tüm müdahil tarafların niyetlerinin açıkça görüleceğine inanıyorum. Bu sebepten ötürüdür ki Lute’un ziyareti belirleyici niteliktedir ve sürecin nasıl ilerleyeceğini büyük ölçüde belirleyecektir.” İfadelerine yer verdi.

Açıklamasında, Türkiye’nin AB katılım sürecine de değinen Hristodulidis, Rum hükümetinin resmi görüşünün Türkiye’nin AB sürecinin devam etmesi yönünde olduğunu da yineledi.