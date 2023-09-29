Hristodulidis MED9 zirvesine katılıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Malta’da düzenlenecek MED9 zirvesi sırasında, paydaşlara Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesindeki temaslarının sonuçları hakkında bilgi vereceği belirtildi.

Haravgi gazetesi Hristodulidis’in bugün, Malta’da MED9 zirvesine katılacağını yazdı.

Habere göre MED9 zirvesinde, Fransa Cumhurbaşkanı, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Hırvatistan, Slovenya ve Malta başbakanları yer alacak.

MED9 zirvesinde, Güney komşuluk politikası, AB’nin genişlemesi, Ekim ayındaki Avrupa Konseyi toplantısına yönelik hazırlık konuları ele alınacak.

-Metsola geliyor

Haravgi gazetesi aynı haberinde Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim törenleri için Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Metsola’nın, Pazar günü Rum Başkanlık binasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini yazan gazete, Metsola’nın daha sonra “Kıbrıs Cumhuriyeti”’nin 63’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek resmi geçit törenine de katılacağını belirtti.

Habere göre geçit törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da katılacak.