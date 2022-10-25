Hristodulidis Metsola ile görüştü

Güney Kıbrıs'ta şubat ayında yapılacak başkanlık seçiminde aday

Rum başkanlık adayı olan Nikos Hristodulidis’in dün Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüştüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Hristodulidis ile Metsola arasındaki görüşmede özellikle Güney Kıbrıs’ın AB üyesi devlet olarak karşı karşıya kaldığı sorunlara vurgu yapılmasıyla Avrupa’yı ilgilendiren konuların ele alındığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, 2023 başkanlık seçimleri nedeniyle toplumla diyaloğundan ortaya çıkan pahalılık, mülteci, çalışma hayatı ve gençlerin sorunlarını da görüşme sırasında gündeme getirdi.

Kıbrıs sorununun da ele alındığı görüşmede Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununda, Brüksel-Ankara ilişkilerini ve Rusya’nın Ukrayna işgalinde, uluslararası toplumun toplu tepkisinin ardından, uluslararası hukuku göz önünde bulundurarak, öncü bir rol oynaması gerekliliğinden söz etti.

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25/10/2022 09:42